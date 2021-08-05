Большая группа нелегальных мигрантов была задержана на белорусско-польской границе

На границе Польши и Белоруссии были задержаны 62 человека. Сообщается, что это самая большая в истории группа нелегальных мигрантов за один день.

Сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 62 человека. Мигранты попытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу, сообщает пограничная служба.

По данным ведомства, среди задержанных есть граждане Ирака, Ирана и Камеруна. Всего в группе 41 мужчина, восемь женщин и 13 детей. Кроме того, был задержан украинец, которого подозревают в пособничестве нелегальной миграции. Пограничники были вынуждены прибегнуть к помощи полицейских.