Заявление ряда стран-участниц Совбеза ООН об отзыве российского признания независимости Абхазии и Южной Осетии имеет мало общего с реальностью, полагает социолог Максим Шугалей.

Представители Запада не интересуются судьбой десятков тысяч абхазов и осетин, объяснил глава Фонда защиты национальных ценностей в интервью "Народным Новостям". США, Великобритания и прочие авторы заявления преследуют единственную цель — ослабить влияние России на Кавказе и дестабилизировать обстановку близ южных рубежей РФ, подчеркнул Шугалей.

"Наши (военнослужащие ВС РФ. — Прим. ред.) находятся там (в Абхазии и Южной Осетии. — Прим. ред.) находятся, это положительный фактор. Люди ездят отдыхать, проблем, как и каких-либо угроз, не возникает, республики развиваются", — заявил собеседник "Народных Новостей".

Шугалей отметил, что Россия является гарантом существования республик Абхазии и Южной Осетии. Москва никогда не откажется от поддержки жителей этих государств, пострадавших от грузинской агрессии в 2008 году и в более ранний период.

"У России нет никаких проблем с тем, чтобы отстаивать право республик свободно развиваться", — уверен Шугалей.

По словам социолога, западные призывы к России отказаться от признания и помощи Абхазии и Южной Осетии являются "отработкой карьерной повестки". Их авторы сами осознают эфемерность своих предложений, резюмировал глава ФЗНЦ.