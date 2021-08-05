Высокие цены на рынках Нижегородской области удивили Алексея Журавлева

Председатель фракции "Родина" Алексей Журавлев совершил рабочую поездку в Нижегородскую область. Депутат встретился с предпринимательским сообществом и посетил местный рынок.

Предприниматели рассказали Журавлеву о проблемах бизнеса в регионе. Они отметили, что местные объединения не всегда имеют доступ к крупным государственным тендерам.

Представители нижегородского предпринимательского сообщества выразили сомнения в честности тендеров. По мнению Журавлева, процесс государственных закупок должен отличаться максимальной открытостью.

Лидер "Родины" также отметил высокие цены на рынках Нижегородской области. Только на самое необходимое родители школьников должны будут потратить порядка 20 тысяч рублей. Однако заработные платы в регионе не соответствуют заявленным ценам, удивился Журавлев. Политик подчеркнул, что необходимо ориентироваться на уровень жизни в субъекте.