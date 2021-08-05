Sohu: подлодки ВМФ РФ не позволили Великобритании взять реванш в Атлантике

Желание Великобритании «отомстить» России за провальную операцию в Черном море обернулось для нее еще худшими последствиями. Королевский флот упустил из виду российские подлодки в Атлантике, что моментально стало достоянием общественности. На это обратили внимание эксперты китайского издания Sohu.

Обозреватели напомнили, что в конце июня британский эсминец Defender пересек российскую границу у мыса Фиолент в Крыму. Поскольку судно не реагировало на сигналы, пограничному кораблю РФ пришлось выполнить предупредительную стрельбу, а самолету Су-24М — «предупредительное бомбометание» по курсу его движения.

Как позднее отметили в британском оборонном ведомстве, корабль якобы совершал «мирный проход через территориальные воды Украины», а Россия проводила учебные стрельбы в акватории Черного моря.

wikipedia.org / Royal Navy - Defence Images

«В сторону HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути сбрасывались бомбы», — заявили тогда в Минобороны.

В свою очередь Москва восприняла действия Лондона как провокацию. Президент Владимир Путин назвал инцидент неуважением к выбору крымчан.

По мнению аналитиков, произошедшее, безусловно, стало болезненным ударом для Великобритании, которая поспешила нанести России ответный удар.

«Британские СМИ попробовали спасти репутацию своего флота после происшествия в Черном море, но у них ничего не получилось», — констатировали в Sohu.

На этот раз британский флот намеревался взять реванш в Атлантике. Публичное рассекречивание маневров российских подлодок в этом регионе позволило бы Лондону одержать верх над Москвой.

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Узнав о том, что несколько российских атомных субмарин покинули свои базы и направились в северную часть Атлантического океана, военные НАТО стянули силы для их преследования. Впрочем, подлодки довольно быстро растворились в морской пучине.

«Подлодки Северного флота РФ ускользнули от НАТО, и их исчезновение порядком напугало британских военных», — отметили китайские обозреватели.

В Sohu предположили, что речь идет о подлодках класса «Борей», которые не только обладают высокой степенью скрытности, но и оснащены мощным оружием. К примеру, подобную субмарину можно вооружить 16-ю баллистическими ракетами «Булава» с дальностью полета более 8 тыс. километров.

wikipedia.org / Министерство обороны Российской Федерации / Ильдус Гилязутдинов

Именно поэтому потеря «неуловимых» подлодок РФ стала для Королевского флота еще более крупным поражением, нежели неприятный инцидент в Черном море. Великобритания не смогла подтвердить свой статус морской державы, и это не осталось без внимания со стороны мировой общественности.

Эксперты Sohu подчеркнули, что Великобритания уже не впервые пытается бросать вызов России вблизи ее территориальных вод. В 2020 году Лондон совместно с Вашингтоном впервые за 30 лет вошел в Баренцево море. Однако там их ждал Северный флот РФ и непривычно низкая температура воды.