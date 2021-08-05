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Психологи выяснили, что вегетарианцы чаще мясоедов страдают депрессиями

Психологи выяснили, что вегетарианцы чаще мясоедов страдают депрессиями

Такой вывод сделали немецкие психологи на основе метаанализа исследований, в которых приняли участие вегетарианцы и люди, использующие в своем рационе мясо и рыбу.

Ученым уже известна связь диеты, которой придерживается человек, с его настроением. Человек, который питается здоровой пищей — ест овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и полезные жиры — обычно менее подвержен депрессивным состояниям. А вот увеличение в рационе сахара может говорить о проблемах с позитивным настроением.

Следующим шагом психологов стало изучение связи вегетарианского питания и склонности к депрессиям. Систематизировав имеющиеся данные, ученые пришли к выводу, что в среднем вслед после начала психического расстройства человек начинал придерживаться вегетарианской диеты. Существует и обратный порядок. Люди, придерживающиеся вегетарианства, начинали страдать расстройствами психики. Таким образом, вопрос о влиянии вегетарианства на психическое здоровье остается открытым, считают ученые.