Елена Исинбаева может стать главой комиссии спортсменов МОК

Звезда российского спорта Елена Исинбаева выдвинула свою кандидатуру на выборы главы комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом намерена укрепить свои позиции в МОК. За пост главы комиссии также борется бывшая финская хоккеистка Эммо Терхо, сообщает Insidethegames.

Комиссия спортсменов МОК является выборным органом, который служит связующим звеном между атлетами и олимпийским комитетом. Организация, в первую очередь, отстаивает права спортсменов.

В комиссию входят представители 17 стран мира, в том числе Зимбабве, Словакии, Индии, Венгрии, Иордании, Франции, Германии, Египта. Действующим главой комиссии является Кирсти Ковентри.