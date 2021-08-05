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Эксперт объяснил, почему Запад поставил РФ «закавказский ультиматум»

Эксперт объяснил, почему Запад поставил РФ «закавказский ультиматум»

Запад очень не нравится, что Россия сохранила контроль на большей частью черноморского побережья бывшей Грузинской ССР и разместила свои военные базы в Южной Осетии и Абхазии. И поэтому «западные партнеры» позволяют себе выдвигать в адрес РФ хамские ультиматумы.

Такое мнение высказал глава идеологического отдела телеканала «Царьград» Михаил Тюренков, комментируя обращенный к России призыв семи государств отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Очередную ноту Москве направили Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Норвегия, Ирландия, Албания и Эстония, которые выразили «сожаление» по поводу того, что Российская Федерация якобы продолжает нарушать территориальную целостность Грузии. Также семь вышеперечисленных стран осудили РФ за «незаконное военное присутствие и осуществление контроля над Абхазией и Цхинвальским регионом», которые якобы остаются неотъемлемыми частями Грузии, и за «шаги по аннексии грузинских регионов».

Призыв к России, который содержится в направленной ноте, больше напоминает ультиматум, отмечает «Царьград».

«Незамедлительно вывести свои вооруженные силы и силы безопасности и отменить свое признание так называемой независимости территорий Грузии Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии и не препятствовать созданию механизма международной безопасности», — приводит телеканал выдержку из документа.

Эксперт объяснил, почему Запад поставил РФ «закавказский ультиматум»
mil.ru  / Пресс-служба Южного военного округа

Однако, как заявил в комментарии Михаил Тюренков, Россия как раз является гарантом сохранения мира в регионе, и без российского присутствия там вновь может разразится вооруженный конфликт, как это происходило в результате военных авантюр, предпринятых во время нахождения у власти экс-президентов Грузии Звиада Гамсахурдии, Эдуарда Шеварднадзе и Михаила Саакашвили.

«Напомню, чем заканчивались военные авантюры грузинских режимов Гамсахурдии, Шеварднадзе и Саакашвили: утратой постсоветской Грузией ранее принадлежавших ей территорий. К слову, принадлежавших исключительно из-за советской национальной политики. И, конечно, кровью, болью и слезами простых грузин, абхазов, осетин и других народов региона», — подчеркнул эксперт.

А страны, которые сейчас пытаются пошатнуть установившийся в регион мир, США и примкнувших к ним подручных, Тюренков назвал «международными ворами в законе», которых сильно раздражает сохранением Россией контроля над большей частью побережья Черного моря, ранее принадлежавшего Грузинской Советской Социалистической Республике, и над частью нефтепровода Баку – Супса.

Также Запад нервирует и раздражает то, что Россия в 2008 году признала независимость Абхазии и Южной Осетии, на территории которых расположены российские военные базы

«Сегодня (военные базы РФ находятся) в Сухуме, Гале и Цхинвале, завтра в Луганской и Донецкой народных республиках, послезавтра в Одессе и Кишиневе. И именно это и провоцирует "наших западных партнеров" на хамские ультиматумы вроде нынешнего закавказского», — объяснил причины ноты Михаил Тюренков.

Эксперт объяснил, почему Запад поставил РФ «закавказский ультиматум»
Федеральное агентство новостей  / Юрий Котенок

Напомним, Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года в ответ на действия грузинских властей, которые в ночь на 8 августа того же года ввели войска в южно-осетинский город Цхинвал, развязав так называемую Пятидневную войну. Остановила агрессию Грузии Россия, которая с 8 по 12 августа осуществила операцию по принуждению к миру.