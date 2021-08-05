Эксперт объяснил, почему Запад поставил РФ «закавказский ультиматум»

Запад очень не нравится, что Россия сохранила контроль на большей частью черноморского побережья бывшей Грузинской ССР и разместила свои военные базы в Южной Осетии и Абхазии. И поэтому «западные партнеры» позволяют себе выдвигать в адрес РФ хамские ультиматумы.

Такое мнение высказал глава идеологического отдела телеканала «Царьград» Михаил Тюренков, комментируя обращенный к России призыв семи государств отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Очередную ноту Москве направили Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Норвегия, Ирландия, Албания и Эстония, которые выразили «сожаление» по поводу того, что Российская Федерация якобы продолжает нарушать территориальную целостность Грузии. Также семь вышеперечисленных стран осудили РФ за «незаконное военное присутствие и осуществление контроля над Абхазией и Цхинвальским регионом», которые якобы остаются неотъемлемыми частями Грузии, и за «шаги по аннексии грузинских регионов».

Призыв к России, который содержится в направленной ноте, больше напоминает ультиматум, отмечает «Царьград».

«Незамедлительно вывести свои вооруженные силы и силы безопасности и отменить свое признание так называемой независимости территорий Грузии Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии и не препятствовать созданию механизма международной безопасности», — приводит телеканал выдержку из документа.

mil.ru / Пресс-служба Южного военного округа

Однако, как заявил в комментарии Михаил Тюренков, Россия как раз является гарантом сохранения мира в регионе, и без российского присутствия там вновь может разразится вооруженный конфликт, как это происходило в результате военных авантюр, предпринятых во время нахождения у власти экс-президентов Грузии Звиада Гамсахурдии, Эдуарда Шеварднадзе и Михаила Саакашвили.

«Напомню, чем заканчивались военные авантюры грузинских режимов Гамсахурдии, Шеварднадзе и Саакашвили: утратой постсоветской Грузией ранее принадлежавших ей территорий. К слову, принадлежавших исключительно из-за советской национальной политики. И, конечно, кровью, болью и слезами простых грузин, абхазов, осетин и других народов региона», — подчеркнул эксперт.

А страны, которые сейчас пытаются пошатнуть установившийся в регион мир, США и примкнувших к ним подручных, Тюренков назвал «международными ворами в законе», которых сильно раздражает сохранением Россией контроля над большей частью побережья Черного моря, ранее принадлежавшего Грузинской Советской Социалистической Республике, и над частью нефтепровода Баку – Супса.

Также Запад нервирует и раздражает то, что Россия в 2008 году признала независимость Абхазии и Южной Осетии, на территории которых расположены российские военные базы

«Сегодня (военные базы РФ находятся) в Сухуме, Гале и Цхинвале, завтра в Луганской и Донецкой народных республиках, послезавтра в Одессе и Кишиневе. И именно это и провоцирует "наших западных партнеров" на хамские ультиматумы вроде нынешнего закавказского», — объяснил причины ноты Михаил Тюренков.

Федеральное агентство новостей / Юрий Котенок

Напомним, Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года в ответ на действия грузинских властей, которые в ночь на 8 августа того же года ввели войска в южно-осетинский город Цхинвал, развязав так называемую Пятидневную войну. Остановила агрессию Грузии Россия, которая с 8 по 12 августа осуществила операцию по принуждению к миру.