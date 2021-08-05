"Прямо сейчас": Путин вызвал в Кремль министра транспорта России

Президент России Владимир Путин вызвал министра транспорта Виталия Савельева на разговор в Кремль. Глава государства хочет обсудить ряд вопросов.

Глава государства провел совещание с членами правительства, после чего попросил министра Виталия Савельева приехать в Кремль "прямо сейчас". Владимир Путин заявил, что нужно обсудить законопроект о переводе путевых листов в электронных вид при перевозке пассажиров и различных грузов.

"Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", — сказал президент во время совещания с членами правительства.

Глава Минтранса попросил Путина поддержать инициативы по изменению законодательства. По его словам, новый документ позволит перевести почти все важные бумаги в цифровой формат. Савельев должен был поехать на разговор с российским президентом сразу после мероприятия.