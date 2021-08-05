Соловьев объяснил, почему Германия выступает главным центром атаки на РФ

Германия, где выпустили книгу с изречениями российского блогера Алексея Навального, отбывающего в настоящее время в колонии срок за мошенничество, выступает главным центром информационных атак на Россию.

Об этом в эфире передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» рассказал российский теле и радиоведущий Владимир Соловьев, который отметил, что после выхода в Германии книги с изречениями Навального выяснилось, что к ее изданию отношение имеют немецкие структуры, близкие к американскому финансисту Джорджу Соросу.

Рассуждая о том, как так получилось, что Германия стала центром информационных нападок на Россию, Соловьев напомнил, что именно оттуда структуры Алексея Навального осуществляли свои атаки, когда российские спецслужбы обвиняли в том, что они якобы имеют отношение к отравлению Навального боевым отравляющим веществом «Новичок».

«Именно Германия более чем странно вела во всем этом якобы "новичковском" деле. И заметьте, как "содержанка Гусинского" выбирает точку зрения и аплодирует хозяевам в Германии, а не российским государственным деятелям», — добавил Владимир Соловьев.

При этом под «содержанкой Гусинского» журналист подразумевает главного редактора признанной в России иностранным агентом радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который, по словам Соловьева, выполняет заказы «Фонда Сороса» и поддерживает Алексея Навального.