Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Соловьев объяснил, почему Германия выступает главным центром атаки на РФ

Соловьев объяснил, почему Германия выступает главным центром атаки на РФ

Германия, где выпустили книгу с изречениями российского блогера Алексея Навального, отбывающего в настоящее время в колонии срок за мошенничество, выступает главным центром информационных атак на Россию.

Об этом в эфире передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» рассказал российский теле и радиоведущий Владимир Соловьев, который отметил, что после выхода в Германии книги с изречениями Навального выяснилось, что к ее изданию отношение имеют немецкие структуры, близкие к американскому финансисту Джорджу Соросу.

Рассуждая о том, как так получилось, что Германия стала центром информационных нападок на Россию, Соловьев напомнил, что именно оттуда структуры Алексея Навального осуществляли свои атаки, когда российские спецслужбы обвиняли в том, что они якобы имеют отношение к отравлению Навального боевым отравляющим веществом «Новичок».

«Именно Германия более чем странно вела во всем этом якобы "новичковском" деле. И заметьте, как "содержанка Гусинского" выбирает точку зрения и аплодирует хозяевам в Германии, а не российским государственным деятелям», — добавил Владимир Соловьев.

При этом под «содержанкой Гусинского» журналист подразумевает главного редактора признанной в России иностранным агентом радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который, по словам Соловьева, выполняет заказы «Фонда Сороса» и поддерживает Алексея Навального.