Чизбургер-искуситель. Омичка хочет наказать «Макдональдс» за сорванный Великий пост

РПЦ посоветовала христианке Ксении Овчинниковой из Омска исповедаться в храме, вместо того чтобы судиться с «Макдональдс», сообщает РИА Новости. Ранее религиозная женщина подала в суд на сеть ресторанов быстрого питания из-за того, что их реклама вынудила ее нарушить Великий пост, который та держала 16 лет подряд.

Примечательно, что история приключилась еще в апреле 2019 года, а яблоком раздора в ней стала аппетитная картинка чизбургера и чикен макнаггетс на уличном баннере в Омске.

«К этому моменту пост продолжался уже около месяца, увидев рекламный баннер, я не смогла сдержаться, посетила McDonald's и купила чизбургер. В действиях McDonald's я усматриваю нарушение закона о защите прав потребителей», – цитирует ТАСС слова заявительницы.

Девушка отметила, что реклама фаст-фуда оскорбила ее религиозные чувства. Обида не прошла даже спустя два года и Ксения все-таки обратилась в Замоскворецкий суд с требованием возместить моральный ущерб в размере тысячи рублей.

В пресс-службе сообщили, что заявление принято к рассмотрению, но дата слушания по нему еще не назначена.