Не будет "шершавых" депутатов: Пригожин напомнил о важности региональных выборов

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал снятие лидера петербургской фракции "Яблоко" Бориса Вишневского с выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Издание "Наша Версия на Неве" обратилось к предпринимателю с просьбой прокомментировать ситуацию, которая разворачивается на фоне предстоящих выборов. Журналисты напомнили, что действующие депутаты ЗакСа Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский выбыли из предвыборной гонки.

Бизнесмен в своем ответе выразил уверенность, что избирательный процесс должен проходить в честной и конкурентной борьбе, передает пресс-служба компании "Конкорд".

"И выигрывать и бороться с Вишневским тоже надо честно, а не придираясь к помятости листов и качеству скрепок. Федеральная власть на выборах всех уровней требует открытости, прозрачности и справедливости, а когда речь идет о выборах регионального уровня, то это важно вдвойне. Не будет "шершавых" депутатов — часть региональных руководителей вообще уснет. Хотя лично я к Вишневскому симпатии не испытываю. У меня на вишню аллергия", — пояснил Пригожин.

Накануне территориальная избирательная комиссия № 30 отказала Борису Вишневскому в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга из-за неточностей в предоставленных документах.

Ранее Евгений Пригожин уже комментировал предстоящие выборы в Петербурге. Так, после задержания и ареста депутата Максима Резника по делу о незаконном обороте наркотиков Пригожин выразил уверенность, что шестой созыв Законодательного собрания города полностью себя скомпрометировал.