Карта Байдена с российским Крымом стала причиной международного скандала

Президент США Джо Байден спровоцировал несколько международных скандалов, когда опубликовал карту со странами, в которые поставлялась американская вакцина от COVID-19.

Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте главы Белого дома. На ней изображен Крым в составе России, а также Западная Сахара оказалась отдельным от Марокко государством. Байден сопроводил карту сообщение о том, что США пожертвовали другим странам 110 млн доз вакцин.

Инцидент вызвал бурную реакцию у других государств. Правительство Алжира предположило, что действующая администрация Белого дома пересмотрела решение предшественников о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. О реакции украинской стороны на признание Крыма российской территорией пока не известно. После скандальная публикация была удалена, пишет Федеральное агентство новостей.

Сайт 360tv.ru ранее информировал, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила против предложения Всемирной организации здравоохранения ввести мораторий на ревакцинацию. По ее словам, Вашингтону хватит препарата на третью дозу вакцины для граждан, а также продолжить поставки в другие страны.