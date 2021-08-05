"Остров фортов" стал катализатором плана по модернизации дорожной сети

Власти Петербурга рассказали о планах по обновлению дорожной сети Кронштадта. Модернизация напрямую связана с "Островом фортов"

Отметим, что развитие дорожно-уличной сети города будет выполняться на основании поручений президента РФ Владимира Путина и петербургского губернатора Александра Беглова. Совокупная стоимость реализации проекта оценивается в 11 миллиардов рублей, сообщало "Невские новости".

Руководитель администрации Кронштадтского района Олег Довганюк напомнил, что Владимир Путин в 2018 году поручил переместить военные морские заведения из Петербурга в Кронштадт. Затем появилась идея создания "Острова фортов". Его концепция предусматривает строительство туристического кластера. Масштабный проект также подразумевает хорошо развитую транспортную инфраструктуру, отметил Довганюк.

Власти рассчитывают к августу следующего года найти подрядчика для расширения Кронштадтского шоссе. Именно по нему люди въезжают в город. Сейчас дорога напоминает "бутылочное горлышко". Зампредседателя комитета транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Богданов заверил, что охраняемый ЮНЕСКО комплекс "Кронштадтские ворота" не пострадает.