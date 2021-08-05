"Родина" покажет на выставке в Петербурге "запрещенные" агитационные баннеры политсилы

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев пригласил жителей Санкт-Петербурга на выставку агитационных баннеров, которые не прошли цензуру местных чиновников.

Первая в России выставка "запрещенных" агитационных материалов пройдет 6 августа в 14:00 возле отеля "Санкт-Петербург". Алексей Журавлев попросил медийное сообщество поддержать партию "Родина" в демонстрации баннеров, которые попали под запрет властей, сообщило издание "Сенсаций.нет".

Журавлев отметил, что не во всех регионах агитационная деятельность политсил в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму продвигается гладко. Чиновники все чаще проявляют противодействие избирательной кампании партии "Родина".

Так, в Свердловской области по сомнительным причинам отстранили кандидатов, а в Петербурге запретили размещать на улицах города несколько тысяч агитационных плакатов и баннеров.

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев считает, что подобные действия вызваны опасениями петербургских чиновников инициатив об отмене депутатских привилегий и реализации проекта "Ленинградская надбавка" для пенсионеров.