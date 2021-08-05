Путин назвал причину пожаров и паводков в России

Масштабы пожаров и паводков в России объясняются изменениями климата. Подробно об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Среднегодовая температура воздуха в стране уже на протяжении 44 лет растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном измерении, отметил глава государства. Большая часть территории России находится на Крайнем Севере, а в РФ до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты. Путин призвал подготовить законопроект о создании такой системы в кратчайшие сроки.

"Нужно его разработать и вносить как можно быстрее", — отметил российский лидер.

Причиной пожаров и паводков в стране являются климатические изменения. Однако с бедствиями необходимо бороться. Отдельное совещание по этому вопросу Путин проведет 6 августа.