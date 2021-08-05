Президент Южной Осетии ответил на резкие высказывания Запада о суверенитете республики

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил уверенность, что обращение семи стран к России с требованием отозвать признание республики рассчитано на Грузию. Таким образом на Западе хотят морально поддержать Тбилиси, при этом не приступая к конкретным действиям. Об этом политик заявил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

«Это заявление рассчитано больше на Грузию. Оно показывает грузинскому руководству, что вот мы сделать ничего не можем, но вы знайте, мы с вами, на всякий случай», — объяснил Бибилов.

Ранее шесть стран-членов Совета Безопасности ООН призвали Москву отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. С таким заявлением выступили: США, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия и Эстония, а также Албания, которая вскоре должна занять место в организации.

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«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <...> незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии», — говорится в документе.

Кроме того, власти семи государств осудили «незаконное военное присутствие России» в республиках, подчеркнув, что эти действия «явно нарушают международное право».

Бибилов назвал выступление Запада «уникальной ситуацией», напомнив о том, что еще вчера эти страны «поддерживали режим Грузии, которая ставила задачу уничтожения народа Южной Осетии».

«РФ приняла решение ввести войска и принудить Грузию к миру. То есть, фактически, Россия, несмотря на их позицию, пошла на этот шаг, абсолютно осознавая, что если она не вмешается, то народ будет уничтожен», — напомнил президент Южной Осетии.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Бибилов указал, что в 2008 году, когда между Тбилиси и Цхинвалом начался вооруженный конфликт, Москва не могла поступить иначе.

«Что должна была выбрать Россия? Прислушаться к гласу Запада, которые фактически натравливал режим [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили на уничтожение Осетии и поддерживал вооружением, техникой, средствами связи, финансами, оказывал информационную поддержку, и другим вооружением или же спасти осетинский народ?» — задался вопросом Бибилов.

Президент республики назвал «судьбой» России постоянно помогать тем государствам, которые находятся в тяжелой ситуации.

«И в Сирии, и в Абхазии, и в Сербии, и других странах, где Россия помогает, определенно есть мир. Поэтому я уверен, для РФ это заявление ничего не значит», — рассуждает Бибилов.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Не касается это обращение и Южной Осетии, констатировал политик. Он также напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве. Это, по его мнению, станет достойным ответом на выпады западных государств.

«Это заявление абсолютно нас не касается, кого оно касается, пусть они его и рассматривают. И заметьте, что Владимир Путин в это же практически время подписывает распоряжение [о двойном гражданстве]. Тем самым, он подразумевает, что интересы России, в том числе и в Южной Осетии, интересы Южной Осетии, в том числе в международном масштабе, будут защищаться. Мне кажется, это такой красивый ответ президента России на заявление этих стран», — подытожил президент.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска вторглись на территорию Южной Осетии и разрушили значительную часть Цхинвала. По официальным данным, погибли или пропали без вести 170 военных со стороны Грузии, пострадали около 2 тыс. человек.

В ответ Россия начала операцию по принуждению Тбилиси к миру. 12 августа миротворческая миссия завершилась. 26 числа Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.