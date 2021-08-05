Шойгу рассказал об экономических перспективах новых городов в Сибири

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить несколько новых крупных городов.

По его словам, новые города станут промышленными и научными центрами, а также смогут дать импульс развитию всего региона.

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек", — сказал Шойгу в ходе встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Ранее Сергей Шойгу признался, что мечтает построить большой, красивый и удобный город в Сибири. По его словам, именно в Сибири добывается более 50% российской меди, 75% никеля и почти 90% платины. При этом крупнейшим производителем электродвигателей является Китай. По словам министра, необходимо создать команду из лучших ученых, производителей и предпринимателей, которые смогли бы продвигать в России большую науку и масштабные строительные проекты.