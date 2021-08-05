Карнаухов назвал команду Навального "маленьким инструментом" спецслужб Запада

Политолог Сергей Карнаухов уверен, что за атакой команды Алексея Навального на электоральные процессы в России стоят западные спецслужбы.

По его мнению, конкретный план действий в этом направлении сформировался еще в 2020 году, когда Навальный просил ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму.

Ранее на YouTube-канале "Навальный Live" появился видеоролик, в котором покинувшие Россию Леонид Волков и Руслан Шаведдинов высказались о предстоящих выборах. Соратники Алексея Навального в традиционном для себя контексте выступили против внедряемых ЦИК технологий.

Также они обвинили комиссию в предвзятом отношении к "независимым" кандидатам, намекая на Любовь Соболь, которую ранее не допустили до выборов в Мосгордуму из-за превышения допустимого количества недействительных подписей.

В интервью Федеральному агентству новостей доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов напомнил, что дезавуирование выборов было анонсировано еще в 2020 году, а сейчас команда Навального продолжает действовать согласно своим планам.

"Когда мы видим внешнюю атаку со стороны команды экстремистской структуры Навального, нам стоит относиться более трезво. За ними стоят спецслужбы Польшы, Украины, государств Балтии, каждое из которых дополняет магистральные усилия британской и американской разведки", — отметил политик.

По его мнению, влияние Запада обязывает команду Навального проводить антигосударственную деятельность — в том числе и на почве выборов.

"Команда Навального — лишь маленький инструмент в этой большой палитре. Все остальные инструменты также скоро проявят себя", — заявил Карнаухов.

Ранее стало известно, что представители ОБСЕ отказались наблюдать за выборами в Госдуму.