Датские военные моряки заявили о дрейфующей российской АПЛ «Орел» близ острова Сейере

Российская атомная подводная лодка «Орел» проекта 949А остановилась вблизи датского острова Сейере ввиду технической неисправности.

Неполадки на борту АПЛ "Орел" были связаны с силовой установкой субмарины, сообщили моряки корабля Diana ВМС Дании, который сопровождал российскую подлодку. Пост экипажа Diana о данном происшествии опубликован в социальной сети Facebook.

По словам датских моряков, АПЛ "Орел" сначала остановилась близ острова Сейере, потом ее стало сносить течением в сторону суши. Российский экипаж самостоятельно устранил неисправность двигателя субмарины и она продолжила свой путь в сторону Северного моря, отмечается в сообщении моряков Diana.