Самолет МЧС Таджикистана спешил на помощь российским туристам и разбился при приземлении

Воздушное судно, принадлежащее спасателям Таджикистана, собиралось прийти на помощь группе московских путешественников, но потерпело крушение в ущелье Абдулкахор.

По предварительным данным, ЧП случилось у села Пойи Мазор джамоата Рованд Ванджского района ГБАО, когда вертолет собирался сесть на ледник. Но в результате происшествия машина разбилась, сообщает пресс-служба ведомства страны.

Пилот вертолета погиб, а еще четверо находившихся в салоне людей получили травмы различной степени тяжести. Сведений об их состоянии пока нет. Правоохранители Таджикистана позднее изучат все причины трагедии и примут решение о возбуждении уголовного дела.