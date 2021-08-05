Вопрос харьковчанина о Донбассе поставил в тупик украинских телеведущих

Гости и ведущие посвященного Донбассу прямого эфира на украинском телеканале «НАШ» были настолько обескуражены неудобным вопросом дозвонившегося телезрителя, что не дали ему договорить и прервали звонок на полуслове.

Об инциденте рассказало информационное агентство «Народные Новости».

Власти Украины уже восьмой год продолжают вооруженный конфликт в Донбассе, пытаясь подчинить регион, отказавшийся признать итоги государственного переворота, произошедшего в Киеве в начале 2014 года. Ситуация на юго-востоке страны на протяжении всех этих лет привлекает острое внимание украинцев и является одной из главных тем для обсуждения. Жителей страны беспокоит отсутствие прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта и то, что власти не предпринимают для этого никаких усилий.

На украинском телевидении тема войны в Донбассе обсуждается часто, и в ходе такого обсуждения на канале «НАШ» в прямой эфир дозвонился житель Харькова Игорь, который выразил обеспокоенность из-за напряженной обстановки в регионе.

«В Донбассе идут обстрелы со всех сторон. Прекращение огня не наблюдается. Может ли быть обострение конфликта в Донбассе осенью текущего года?», — заявил дозвонившийся мужчина.

Гостей эфира этот прямолинейный вопрос привел в замешательство, а ведущие телепередачи не захотели дослушать аргументы харьковчанина и прервали его звонок.

Телезрителей подобное отношение дозвонившемуся мужчине возмутило, и они высказали это в комментариях, назвав произошедшее хамством, и удивившись, зачем на телеканале принимают звонки, если дозвонившимся не дают говорить.

При этом политический обозреватель Татьяна Кириченко, находившаяся в студии в качестве гостя, все же прокомментировала вопрос харьковчанина, отметив, что подобные темы нужно поднимать не в эфире телеканала, а в обращении к властям Украины.

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«После встречи мировых лидеров, казалось бы, вопрос решен. Нам четко указали, что мы должны соблюдать Минские соглашения. Это единственный документ, по которому должен регулироваться конфликт, — напомнила Кириченко. — Вроде бы наше правительство согласилось, а по факту оказывается и нет. Я посмотрела отчет ОБСЕ на днях. К сожалению, количество обстрелов только увеличивается. Я не вижу никакой мирной направленности в риторике украинских властей».

Напомним, в эфире украинского телеканала «НАШ» нередко проводятся прямые линии с жителями страны, в ходе которых все желающие могут обратится с вопросами к присутствующим в студии экспертам. Как правило вопросы дозвонившихся украинцев касаются снижения уровня жизни и социальных проблем, но порой они затрагивают и политические темы.