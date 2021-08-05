Западные партнеры прекрасно понимают, что отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии для России — политически неприемлемое решение, хотя и возможное с технической точки зрения. Об этом в эфире Sputnik заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Ранее шесть стран — членов Совета Безопасности ООН, среди которых США, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия и Эстония, а также Албания призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. Они также потребовали «незамедлительно вывести вооруженные силы» из региона.

Кортунов объяснил, что с точки зрения международного права Россия действительно может отказаться от признания суверенитета двух республик. К примеру, на днях с подобным намерением выступили 10 стран Африки и Азии по отношению к Косово. По сведениям сербской газеты «Политика», неназванные государства могут сделать это, если Приштина начнет процесс повторного признания. Впрочем, такой путь — совсем не для Москвы.

Федеральное агентство новостей /

«Поэтому их призывы носят, скорее, ритуальный характер, тем более, что они делаются не впервые. Такие призывы мы слышали на протяжении последних 13 лет неоднократно. <…> Конфигурация [из семи стран] является произвольной. Уверен, что еще целый ряд западных государств мог бы присоединиться к этому заявлению», — отметил эксперт.

Впрочем, ввести какие-то санкции против Москвы на Западе не смогут, поскольку для этого нужен серьезный повод. По словам политолога, таким основанием может стать подписание соглашений между РФ и республиками о принципиально новом сотрудничестве, к примеру, в военной сфере.

Однако куда важнее в ситуации с обращением семи государств — наличие в этом списке США, поскольку это, по сути, отражает их позицию в отношении Южного Кавказа в целом. Фактически Вашингтон подтвердил, что не признает субъектности регионов, поскольку обратился к ним не напрямую, а через Россию.

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«Мол, мы не будем иметь с вами дело, потому что вы — марионетки Москвы, и мы будем общаться только с вашими хозяевами. Но за 13 лет [в Южной Осетии и Абхазии] сформировались институты, элиты. Было бы неплохо, если бы диалог с РФ дополнялся диалогом с этими территориями. <…> Но Запад занимает ту же позицию, что Киев в отношении ЛДНР», — подытожил Кортунов.

Ранее в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал призывы Запада попыткой оказать моральную поддержку Грузии. По его словам, обращение семи стран ничего не значит ни для России, ни для самой республики.