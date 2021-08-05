Путин осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы в Челябинской области 6 августа

Президент России Владимир Путин 6 августа в ходе рабочей поездки посетит Челябинскую область и Абзелиловский район Башкирии, сообщили в Кремле.

В Челябинске глава государства встретится с губернатором области Алексеем Текслером. Целью посещения уральского города станет совместный осмотр пострадавших от природных пожаров районов. Следом российский лидер должен провести совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия в регионе.

В тот же день Путин примет участие в запуске завода в Абзелиловском районе Башкирии. Известно, что открывающееся предприятие группы компаний "Ласселсбергер" специализируется на производстве сухих строительных смесей "Цемикс".

Ранее президент посетил Коневский монастырь на острове Коневец в Ладожском озере. Во время визита Путин проверил ход реставрационных работ монастыря, которые по его поручению начались в 2016 году.