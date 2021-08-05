Анжелика Сидорова выиграла олимпийское серебро в прыжках с шестом в Токио

Российская спортсменка Анжелика Сидорова стала обладательницей серебряной медали в соревнованиях по прыжкам с шестом на 32-х летних Олимпийских играх в Токио.

Россиянка принесла национальной сборной 58-ю награду Игр. Легкоатлетка прыгнула в высоту на 4,85 метра, завоевав серебро среди женщин. Золото соревнований досталось американской спортсменке Кэти Наджотт, которая взяла высоту 4,90 метра. Олимпийскую бронзу получила представительница Великобритании Холли Брэдшоу.

Анжелика Сидорова завоевала для российской сборной первую награду в легкой атлетике на токийских соревнованиях. На 14-й день летней Олимпиады Россия занимает пятую строчку в общем медальном зачете.