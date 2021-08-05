Тренер Алекно предрек России золотую медаль на соревнованиях по волейболу в Токио

Заслуженный тренер России Владимир Алекно оценил качество игры российских волейболистов на Олимпиаде в Токио и предрек им золотую медаль.

Алекно считает, что сборная России по волейболу, представляющая страну в команде ROC, является очень сильной. Спортсмены демонстрируют игру, достойную высшей награды на Олимпиаде в Токио.

"Они могли плохо или хорошо играть, но по подбору людей они достойны быть олимпийскими чемпионами, что, скорее всего, и произойдет по настрою, по качеству игры", — цитирует сайт 360tv.ru заявление Владимира Алекно.

Заслуженный тренер России считает, что в национальной сборной есть возможность взять олимпийское золото. Команда уже обыграла соперников, которые могли аннулировать ее шансы на победу. Спортсмены будут бороться за высшую награду Игр в Японии 7 августа. Церемония закрытия Олимпиады состоится 8 августа.