Депутат бундестага назвал партию «Зеленых» раковым наростом на теле Германии

Предстоящие 26 сентября выборы в бундестаг пройдут под эгидой «всеобщей усталости» населения. Об этом «Политике Сегодня» рассказал член комитета по международной политике в федеральном парламенте ФРГ, депутат фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.

Политик отметил, что ни один из кандидатов на пост канцлера не дает Германии надежду на светлое будущее. Предвыборная кампания страдает как у кандидата от консервативных ХДС/ХСС Армина Лашета, так и у социал-демократа (СДПГ) Олафа Шольца, а так же их главной конкурентки от партии «Союз-90/Зеленые» Анналены Бербок.

Таким образом Гердт согласился с позицией немецкого политолога Вольфганга Шредера, который ранее в интервью изданию Der Spiegel заявил, что предвыборная гонка в Германии зашла в тупик, поскольку ни один из трех основных кандидатов на пост главы правительства до сих пор не имеет четкой позиции по многим вопросам.

Гердт объяснил, что правящая коалиция в ФРГ, состоящая из консерваторов и социал-демократов, стремительно теряет доверие своего электората, а поиск альтернативы среди других партий приводит избирателей в замешательство. В качестве примера депутат АдГ привел партию «Зеленых», которые, по его оценке, стремятся загнать Германию в рамки «жесточайшей идеологии», прикрываясь беспокойством об экологии.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

Накануне аналитик и политический обозреватель Петр Акопов рассказал о том, лидер «Зеленых» Анналена Бербок приписала себе членство в ряде организаций, в которых на самом деле никогда не состояла, чем разочаровала избирателей.

«Возможно на этой всеобщей растерянности сыграет такой психологический фактор, что "Зеленые" вроде как экологи и это может побудить голосовать за них, хотя партия никакого отношения к экологии совершенно не имеет, — утверждает Гердт. — Это раковый нарост на политическом теле нашей страны. Это партия, возникшая из партии педофилов, переросшая в полузеленое движение с какими-то на грани фашистскими требованиями в экологии. Они стоят за уничтожение сельского хозяйства, стоят за уничтожение нашей энергетики, вплоть до того, что рождение ребенка — это угроза природе, дополнительная нагрузка на природу».

Парламентарий уверен, что приход к власти «Зеленых» принесет Германии «очень плачевные» последствия.

А вот партия «Альтернатива для Германии» снискала себе славу «националистов, антисемитов и гомофобов» только стараниями местных СМИ, которые создают этот образ ультраправым на протяжении последних лет, сетует Гердт.

«Это все играет определенную роль в подсознании и сыграет определенную роль во время выборов, не дав нам прорывного подъема. Нашу партию, к сожалению, по программатике не принимают. По логике вещей, мы практически единственная партия, которая выступает за суверенитет, за развитие экономики, за дружбу с соседями», – подытожил депутат.

Напомним, в сентябре граждане ФРГ изберут членов 20-го созыва бундестага, в который входит 709 депутатов. После обновленный парламент выберет нового канцлера. Ангела Меркель еще три года назад объявила о том, что после истечения полномочий в 2021 году не будет выдвигаться на новый срок.

В начале весны пошатнулось положение партии Меркель. Тогда ХДС потерпела поражение сразу на двух земельных выборах — в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце.