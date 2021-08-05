Вассерман объяснил, чем может закончиться жалоба Медведчука против Зеленского в ЕСПЧ

Лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук скорее всего не добьется правды в Европейском суде по правам человека, куда он обратился с иском по поводу действий украинских властей. Помочь ему захотят только, если будет цель навредить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Такое мнение в беседе с информагентством «Народные Новости» высказал известный телеведущий, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя новость о том, что ЕСПЧ открыл производство по жалобе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на незаконные действия украинских властей, которые преследуют его по политическим соображениям.

Однако, как заявил Вассерман, взгляды ЕСПЧ на политические вопросы, если чем-то и отличаются от позиции киевских властей, то не сильно, поэтому Медведчук вряд ли дождется справедливого решения.

«Правды Медведчук в ЕСПЧ скорей всего не добьется, хотя они конечно могут ему помочь, если кто-то в Европе очень хочет напакостить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но я не думаю, что многие в Европе этого хотят», — рассуждает аналитик.

При этом он допустил, что киевские власти будут оказывать давление на Виктора Медведчука, чтобы дополнительно «напакостить» политику. Но пока не ясно, каким образом это будет делаться, добавил Вассерман.

«Не исключено, что состояние Медведчука на Украине усугубится, хотя я все-таки думаю, что специально для этого на него давить не будут, так, попутно», — объяснил свою мысль эксперт.

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В заключение Анатолий Вассерман напомнил, что Европейский суд по права человека как правило встает на сторону истца в тех случаях, когда иски подаются против Российской Федерации или против русских – в большинстве случаев речь идет о русском большинстве украинских граждан. Тогда в ЕСПЧ стараются поддержать антирусскую позицию, отметил политический консультант.