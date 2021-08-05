Преподаватель СПбГУ Лепихин перечислил плюсы открытия кванториумов в школах Петербурга

Пространства для занятия робототехникой (кванториумы) появятся в школах Петербурга, заявил глава города Александр Беглов. Инициативу оценил преподаватель СПбГУ Тимур Лепихин.

Посещая такие пространства, учащиеся смогут поближе познакомиться с робототехникой и в будущем, возможно, выбрать это направление в качестве профессиональной деятельности. Детей нужно уметь заинтересовывать, отметил преподаватель программирования в СПбГУ, кандидат физико-математических наук Тимур Лепихин.

"Такие занятия проводиться должны со старших классов, детям нужно давать серьезные задачи, которые они не смогут сделать сразу, но это заинтересует их так, что они захотят обучаться и дальше, поступят на нужный факультет и будут заниматься робототехникой уже профессионально", — добавил собеседник Федерального агентства новостей.

Робототехника — это весьма перспективное направление. Грамотно составленная программа обучения позволит школьникам в будущем устроиться на интересную и высокооплачиваемую работу, подчеркнул преподаватель СПбГУ Тимур Лепихин. Это достойное будущее, резюмировал он.