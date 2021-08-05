Украинская писательница Лариса Ницой, которая ранее требовала выгнать из страны всех российских артистов, назвала закон о национальном языке «волшебным пенделем» для русскоговорящих граждан. Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

Документ, разработанный администрацией экс-президента Петра Порошенко, вступил в силу 16 июля 2019 года. Он закрепляет обязательное использование украинского языка для органов государственной власти и местного самоуправления, а также учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Ницой обратила внимание, что многие жители Украины в повседневной жизни привыкли изъясняться на русском языке. Однако новый закон призван мотивировать их говорить на украинском.

uzao.mos.ru / Префектура ЮЗАО города Москвы

Писательница рассказала, как однажды пришла в магазин купить сладости, а продавщица заговорила с ней на русском. После упоминания соответствующего закона женщина сразу перешла на украинский.

Именно этот случай, по ее словам, показал, что русскоговорящим гражданам попросту нужен «волшебный пендель» в виде закона о языке.

В конце июня Ницой раскритиковала забившего победный гол в ворота сборной Швеции игрока сборной Украины Артема Довбика, который на пресс-конференции говорил на русском языке.

«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?» — возмутилась женщина.

Ранее писательница потребовала выгнать с территории Украины всех российских артистов, заявив о том, что те угрожают национальному сознанию ее соотечественников. По ее словам, «щупальца Москвы» являются «гибридным оружием» против Киева, «вероломно действующим на подсознании».