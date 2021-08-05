Заур Угуев выиграл золото в борьбе вольного стиля на Олимпиаде в Токио

Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весе до 57 кг. В финальной схватке спортсмен одолел представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4.

Бронзу в данной дисциплине выиграли борцы из Узбекистана и США Нурислам Санаев и Томас Гилман соответственно. Заур Угуев принес в копилку сборной России 16-ю золотую медаль на 32-х летних Олимпийских играх в Токио. Всего в активе спортсменов, выступающих под флагом Олимпийского комитета России, 57 наград разного достоинства.

Летние Олимпийские игры в Японии начались 23 июля и завершатся 8 августа. Сборная России на данный момент располагается на пятом месте неофициального командного зачета. Впереди по количеству золотых медалей представители Китая, США, Японии и Австралии.