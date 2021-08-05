Полиция США задержала блогера-трансгендера за инцест с больной матерью

Проживающую в США "транслесбиянку" Кристин Уэстон Чендлер заключили под стражу после того, как она призналась, что вступила в интимную связь со своей 79-летней родственницей.

По предварительным данным, Чендлер объявила о своей ориентации в 2011 году. В какой-то момент в сеть Интернет попал телефонный разговор создательницы комиксов про персонажа по имени Соничу, в котором она рассказала о близости со страдающей от деменции матерью, сообщает издание Newsweek. Но пока аудиозапись не подтверждена экспертами на подлинность.

Вскоре правоохранители задержали злоумышленницу в городе Ричмонд. Американка и ее мать уже на раз попадали в поле зрения полиции, так как старшая из женщин сбила человека на своем автомобиле.