Начальник Генштаба ВС Белоруссии заявил о наращивании сил НАТО у границ страны

Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич сообщил о значительном росте военного потенциала и активности Альянса у рубежей страны.

Первый заместитель министра обороны Белоруссии заявил об этом в интервью изданию БелТА.

"Интенсивность мероприятий подготовки вооружённых сил стран НАТО и государств-партнёров, проводимых на территории стран-соседей, а также количество привлекаемых войск и различных систем вооружений остались на достаточно высоком уровне», — цитирует издание слова начальника белорусского Генштаба.

Гулевич подчеркнул прогрессирующую интенсивность и агрессивный характер учений Североатлантического альянса в непосредственной близости от Белоруссии. что вызывает обоснованное беспокойство в Минске.