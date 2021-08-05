Дорожные полицейские в Латвии получили взятку медом

Сотрудники дорожной полиции Латвии оказались не только коррупционерами, но еще и сладкоежками. Взятку они потребовали в виде 50 кг меда.

Против любителей сладкого возбуждено уголовное дело. Правоохранителей обвиняют в получении взятки организованной группой по предварительному сговору. Все материалы уже переданы в местную прокуратуру.

Глава Бюро внутренней безопасности Валтерс Мурниекс отметил, что несмотря на все предпринятые меры по искоренению коррупции, количество такого вида преступлений остается почти что неизменным. Только сотрудники стали более изобретательными, как в данном случае.