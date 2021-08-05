«Сладкий сговор». В Латвии двое полицейских получили взятку медом

В Латвии возбудили уголовное дело против двух сотрудников государственной полиции, которые получили взятку медом. Об этом сообщило издание delfi.lv.

По данным Бюро внутренней безопасности, стражи правопорядка остановили на дороге водителя, нарушившего ПДД, и потребовали от него взятку в обмен на составление протокола об административном правонарушении.

Впрочем, плата оказалась довольно необычной — почти 50 килограммов меда.

«Сравнивая события последнего года с тем, что происходило в сфере контроля дорожного движения, скажем, лет семь или десять назад, число преступлений осталось примерно на том же уровне, однако они стали более изощренными как со стороны тех, кто предлагает взятку, так и тех, кто ее берет. Этот случай <…> тоже сравнительно необычный», — сказал глава Бюро Валтерс Мурниекс.

В издании уточнили, что полицейских обвиняют по статье «Получение взятки организованной группой по предварительному сговору».

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В 2019 году Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал инспектора комитета по вопросам законности Сергея Бутина виновным в мелком взяточничестве. Примечательно, что Бутин также брал взятки натуральными продуктами: банку меда за 700 руб., три банки масла по 100 руб. каждая и 6 десятков яиц за 600 руб. За три года он получил денежное вознаграждение на сумму не менее 32 тыс. рублей.

Однако свою вину экс-чиновник признал лишь частично, пояснив, что мед не брал. Его оштрафовали на 650 тыс. руб. с лишением права занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года.