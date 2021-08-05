Толстой иронично ответил Зеленскому на слова о деоккупации Донбасса

Заместитель председателя Госдумы VII созыва Петр Толстой иронично ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который посоветовал «русским» жителям Донбасса подыскать себе место на территории РФ. В Telegram-канале российский политик призвал ценителей европейских ценностей в подконтрольных Киеву территориях переехать в ЕС.

К слову, Толстой парировал Зеленскому в той же манере, что и последний — во время интервью телеканалу «Дом». Тогда украинский лидер заявил, что «ради детей и внуков» жители ЛДНР, считающие эту территорию российской, должны отправиться жить в РФ. Остальных президент попросил подождать, когда ВСУ «деоккупируют» Донбасс.

Я считаю, для будущего своих детей - ты любишь РФ и считаешь, что ты всю жизнь прибывал на территории Украины, чувствовал, что это РФ - если ты так чувствуешь, я считаю, что этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России pic.twitter.com/zekIOZZEEL — Донбасс Сегодня (@DonbassSegodnya) August 5, 2021

Толстой в свою очередь отметил, что украинцам, стремящимся стать частью коллективного Запада и желающим пополнить ряды «прислуги и сиделок» в Европе, «во имя детей и внуков» нужно уезжать в страны Евросоюза.

«Если человек любит Европу, считает, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это оккупированная часть Австро-Венгрии, или хочет просто пополнить миллионную армию украинских «европейцев», работающих прислугой и сиделками на Западе, этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в ЕС. Это правильно. Потому что без России на этой территории цивилизации не будет. Россия и русская цивилизация будут расти вверх, будет все строить, однозначно. Украина в нынешнем виде — в оккупированном, в отрезанном от России – не имеет никаких перспектив», – написал зампред Госдумы.

Политик также призвал «держаться» и оставаться на месте тех жителей, которые считают, что Украина и Россия имеют общие корни. Он выразил уверенность, что и бывшая советская республика рано или поздно «будет деоккупирована».