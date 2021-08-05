Актер Иван Рыжиков стал жертвой избиения в Москве

Артиста Ивана Рыжикова, известного по сериалу "Склифосовский", избили недалеко от его дома в Таганском районе.

В результате нападения неизвестных Рыжиков попал в больницу с сотрясением головного мозга, переломом нижней стенки левой глазницы и челюсти.

Сейчас артист уже находится дома, деталями происшествия он делиться не стал. Столичные полицейские устанавливают личность злоумышленника и выясняют мотивы преступления.

Актер Иван Рыжиков также играет в таких сериалах, как "Москва. Три вокзала", "Московские тайны", "Балабол" и др.