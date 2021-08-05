Исследователи выяснили, что орехи способны снизить риск развития многих болезней

Ученые из Гарварда выяснили, что ежедневное употребление орехов значительно снижает риск развития рака, сердечных и респираторных заболеваний.

Орехи богаты белком и клетчаткой, что задерживает всасывание и уменьшает чувство голода, а значит, снижает вероятность набора лишнего веса. Также продукт имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, которые могут способствовать противораковой активности.

Результаты двух длительных Гарвардских исследований показали, что ежедневная доза орехов способствует долголетию. Общая вероятность летального исхода во время исследования для лиц с регулярным приемом этого продукта в пищу оказалась на 20% ниже.