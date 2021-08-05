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Исследователи выяснили, что орехи способны снизить риск развития многих болезней

Исследователи выяснили, что орехи способны снизить риск развития многих болезней

Ученые из Гарварда выяснили, что ежедневное употребление орехов значительно снижает риск развития рака, сердечных и респираторных заболеваний.

Орехи богаты белком и клетчаткой, что задерживает всасывание и уменьшает чувство голода, а значит, снижает вероятность набора лишнего веса. Также продукт имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, которые могут способствовать противораковой активности.

Результаты двух длительных Гарвардских исследований показали, что ежедневная доза орехов способствует долголетию. Общая вероятность летального исхода во время исследования для лиц с регулярным приемом этого продукта в пищу оказалась на 20% ниже.