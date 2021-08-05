В ЗакСе назвали необходимой предложенную Бегловым модернизацию системы водоотведения

Депутат петербургского Законодательного собрания Константин Чебыкин похвалил предложение губернатора Северной столицы Александра Беглова модернизировать систему водоотведения.

В ночь со 2 на 3 августа город на Неве накрыло сильнейшим ливнем, из-за чего находящаяся в Приморском районе Парашютная улица оказалась затоплена. Один из участков напоминал бассейн количеством воды, а автомобили фактически поплыли.

В связи с этой проблемой Беглов незамедлительно поручил обновить систему тоннельных коллекторов и колодцев. Предпроектные проработки комплекса коллекторов для отвода воды на Парашютной улице уже завершились.

"Это делать просто необходимо. <...> Не только на Парашютной улице стоит это развивать", — оценил инициативу градоначальника Чебыкин.

По словам депутата, причиной проблемы в Приморском районе стала забитая система водоотвода. Однако в Северной столице оперативно создают тоннельные коллекторы, добавил Чебыкин. Политик убежден, что вся эта система нуждается в основательном пересмотре.

"Я очень рад, что в ближайшее время будет представлен целый проект для развития системы водоотвода на Парашютной улице", — сказал депутат ЗакСа в интервью Федеральному агентству новостей.

Петербургским властям уже доводилось работать над подобными проектами. Восемь участков прошли модернизацию, и теперь здесь не возникает проблем с отводом воды даже после сильных ливней.