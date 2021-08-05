Трансгендер из Новой Зеландии бросает спорт после провала на Олимпиаде

Первая в истории Олимпийских игр тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард объявила о завершении спортивной карьеры после провального выступления на соревнованиях 2 августа. Тогда все три попытки поднять штангу в рывке обернулись для нее неудачей и последним местом в турнирной таблице.

Примечательно, что изначально Хаббард заявила 116 килограммов стартового веса, но в последний момент подняла его до 120. После она увеличила цифру до 125 (максимум дня) и даже смогла встать, но эту попытку судьи не засчитали из-за технической ошибки. Третий раз с тем же весом также оказался провальным. Позже, в интервью RTE спортсменка оправдала свой вылет с соревнований «не тем возрастом» (Хаббард 43 года).

Global Look Press / Joel Marklund / Keystone Press Agency

«Признаться, я не в том возрасте уже давно. Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни. Я не уверена, что быть образцом для подражания — это то, к чему я когда-либо могла бы стремиться, вместо этого я надеюсь, что, просто приняв участие в Играх, я смогу обеспечить подобным мне людям некоторое чувство поддержки», – отметила тяжелоатлетка.

Отметим, до участия в Олимпиаде женщина-трансгендер завоевала два золота на Тихоокеанских играх в 2019 году, а в 2020-м стала призером Кубка мира по тяжелой атлетике. А вот в статусе мужчины до 34 лет карьера Хаббарда складывалась не столь успешно: покорять спортивные вершины удавалось только на родине — в Новой Зеландии.

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/other/article-4342493-muzhchina-smenivshij-pol-budet-borotsya-za-medal-olimpiady-v-zhenskoj-tyazhyoloj-atletike-kto-takaya-lorel-habbard.html?utm_source=copypaste