Президент Южной Осетии Бибилов: Мир там, где помогает Россия

На Западе потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. С таким заявлением выступили шесть стран — членов Совета Безопасности ООН: США, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия и Эстония. Также к ним примкнула Албания, которая вскоре займет место в совете.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <...> незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии», — говорится в сообщении.

Руководство семи государств выразило сожаление, что территориальная целостность Грузии якобы нарушается Россией:

«Мы осуждаем незаконное военное присутствие России и осуществление контроля над Абхазией и Южной Осетией <...>, а также ее шаги по аннексии этих грузинских регионов. Действия России явно нарушают международное право».

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Global Look Press / © UN Bureau / XinHua

Пятидневная война

Совместное обращение приурочено к годовщине событий 2008 года. Тогда в ночь с 7 на 8 августа грузинские войска вторглись на территорию Южной Осетии и разрушили значительную часть столицы региона — Цхинвала. По официальным данным, погибли или пропали без вести 170 военных со стороны Грузии, пострадали около 2 тыс. человек.

В ответ Россия начала операцию по принуждению Тбилиси к миру. Президент Дмитрий Медведев заявил, что российские военные будут защищать мирное население. После пяти дней противоборства вооруженные силы Грузии были оттеснены за пределы региона.

12 августа Медведев объявил о завершении миротворческой миссии, а 26 числа Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Последняя провозгласила свою независимость после войны с Грузией 1992—1993 гг.

ФБА «Экономика сегодня» / Герман Парло

Помимо России суверенитет Южной Осетии и Абхазии признали Республика Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру, а также Сирия. Поддержали независимость территорий и такие непризнанные государства, как Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровье, ЛДНР, и частично признанный САДР.

Что до всех остальных стран, то их позиция остается непреклонной и по сей день. К примеру, еще в 2008 году США назвали признание независимости республик «прискорбным», а Великобритания расценила решение российских властей как «неправомерное и неприемлемое».

В сентябре 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требовал вывести из региона российские войска.

«Мы призываем Россию отозвать признание независимости регионов Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска… НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных ее границ», — сказал Столтенберг.

Кроме того, страны — члены СБ ООН неоднократно утверждали, что произошедшее мешает стабилизировать ситуацию на Кавказе и «улучшить перспективу мира».

flickr.com / NATO

Реакция России

Заявление западных коллег первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский окрестил «фантомными болями», а независимость Южной Осетии и Абхазии — «реальностью, которую нельзя игнорировать». Он добавил, что их сотрудничество с Россией является стабилизирующим фактором на Южном Кавказе.

«И мы не видим никакой роли для СБ ООН в этом регионе», — констатировал Полянский.

Кроме того, Полянский вновь подчеркнул важность консультаций в Женеве между Грузией, Южной Осетией и Абхазией. По его словам, это необходимо для выхода на «юридическую формулу их взаимных обязательств относительно неприменения силы и разрешения иных срочных вопросов».

«Это должно стать надежной гарантией против повторения грузинских военных авантюр, которые прямо или косвенно поощрялись некоторыми нашими западными партнерами в 2008 году. Преступные действия, которые совершил режим [экс-президента Михаила] Саакашвили, такие как бомбардировка спящего Цхинвала, не должны повториться», — убежден постпред при ООН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что народы непризнанных государств имеют право на самоопределение, и Россия никогда не отзовет своего решения.

«Это провокаторы. Не желают они установления мира в этом регионе», — не сомневается парламентарий.

Цеков напомнил, что выступившие с заявлением страны — члены Совбеза ООН в том же 2008 году признали независимость Косово от Сербии.

«Посмотрите на свой "глаз", у вас там есть Косово, которое признали без всяких референдумов. И тогда вы говорили о праве народов на самоопределение», — указал законодатель.

wikipedia.org / Bujar Imer Gashi

Позиция Южной Осетии

В эксклюзивном комментарии «Политике Сегодня» президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил мнение, что обращение членов Совбеза ООН, скорее, рассчитано на Грузию, чтобы выразить ей моральную поддержку, но не более. Ведь на конкретные действия западные страны едва ли решатся, не сомневается Бибилов.

wikipedia.org / Zrx44 / CC BY-SA 4.0

«Вообще уникальная ситуация. Вчера эти государства поддерживали режим Грузии, которая ставила задачу уничтожения народа Южной Осетии. РФ приняла решение ввести войска и принудить Грузию к миру. То есть, фактически, Россия, несмотря на их позицию, пошла на этот шаг, абсолютно осознавая, что если она не вмешается, то народ будет уничтожен», — напомнил собеседник ПС.

Бибилов подчеркнул, что в тот момент Москва не могла поступить иначе — не могла «прислушаться к гласу Запада», который диктовал Саакашвили попросту «уничтожить Осетию».

«Россия спасла народ, она пошла на этот шаг, по-моему, это судьба России постоянно помогать тем, которые находятся в тяжелой ситуации. И в Сирии, и в Абхазии, и в Сербии, и других странах, где Россия помогает, определенно есть мир. Поэтому я уверен, для РФ это заявление ничего не значит», — рассуждает политик.

Бибилов напомнил, что накануне российский президент Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями республики. По его словам, такой шаг может стать достойным ответом на выпады иностранных государств.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Это заявление абсолютно нас не касается, кого оно касается, пусть они его и рассматривают. И заметьте, что Владимир Путин в это же практически время подписывает распоряжение [о двойном гражданстве]. Тем самым, он подразумевает, что интересы России, в том числе и в Южной Осетии, интересы Южной Осетии, в том числе в международном масштабе, будут защищаться. Мне кажется, это такой красивый ответ президента России на заявление этих стран», — подытожил президент.

3 августа сербская газета «Политика» со ссылкой на источники сообщила о намерении 10 стран Африки и Азии отозвать свое признание Косова, если Приштина начнет процесс повторного признания. Какие именно государства вошли в этот список, не раскрывается.