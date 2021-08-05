Кофе по утрам может вызвать скачок уровня глюкозы в крови

Ученые из Великобритании выяснили, что время употребления кофе может повлиять на контроль сахара в крови.

Исследователи из Центра питания, физических упражнений и метаболизма Университета Бата проанализировали влияние нарушенного сна и чашки утреннего кофе по утрам на целый ряд разных метаболических маркеров. Оказалось, что напиток бодрости сразу после пробуждения может вызвать скачок сахара в крови — глюкоза увеличивалась примерно на 50%.

Представители Британского фонда сердца ранее заявили, что шоколад может привести к болезням сердца, диабету и даже некоторым видам онкологии. Самые вредные ингредиенты в нем — это сахар и насыщенные жиры. Однако в некоторых случаях продукт может быть весьма полезен, передает сайт 360tv.ru.