Новые параметры бюджетной политики предложили в Минэкономразвития РФ

Министерство экономического развития предложило новые принципы формирования бюджетной политики России.

По мнению ведомства, в следующие три года бюджетная политика государства должна быть более смелой. В рамках инициативы Минэкономразвития РФ подготовило комплекс мер по увеличению государственных расходов. Их перечень привела замминистра Полина Крючкова, пишут "Ведомости".

Первой мерой в письме, адресатом которого стал аппарат правительства, указано повышение прогноза доходов бюджета. За счет этого появляется возможность установить изначально более высокий уровень государственных трат. Второй пункт — временное сохранение корректировок бюджетного правила, которые были внесены в период пандемии. Ведомство предлагает оставить показатель, определяющий максимально допустимый объем расходов бюджета, на повышенном уровне. При этом структурный первичный дефицит определяется как разница между суммой ненефтегазовых и базовых нефтегазовых доходов.