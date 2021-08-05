Сайты антрироссийских структур Ходорковского были заблокированы после обращения ФАН

Роскомнадзор заблокировал сайты структур одиозного предпринимателя Михаила Ходорковского. Соответствующее решение было принято Генпрокуратурой после обращения ФАН.

Федеральное агентство новостей (ФАН) неоднократно обращало внимание надзорных органов на антироссийскую подрывную деятельность изданий, контролируемых Ходорковским. Благодаря деятельности журналистов ФАН удалось установить, что такие проекты как "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки" были непосредственно связаны с британскими организациями Open Russia и Open Russia Civic Movement, признанными нежелательными на территории России.

Сразу после блокировки Роскомнадзором руководства всех трех информационных ресурсов объявили о роспуске. Также в организациях заявили, что не связаны с деятельностью признанных нежелательными структур Ходорковского.