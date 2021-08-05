Ставропольский художник установил золотой унитаз у здания местной ГИБДД

Художник установил арт-объект в виде золотого унитаза в клетке возле здания ставропольской ГИБДД. По его словам, так он хотел внести свой вклад в борьбу с коррупцией.

Полиция задержала местного творца искусства Алексея Чаплыгина. Художник решил внести свою лепту в борьбу с коррупцией и превратил территорию перед входом в ГИБДД в выставку современного искусства: мужчина поставил клетку, в которой находился золотой унитаз.

Полицейские забрали его в отдел для установления личности и отпустили. Однако Чаплыгин утверждает, что ему может быть предъявлено обвинение в оскорблении власти.

По данным СМИ, поводом для создания арт-объекта послужил арест начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, который вместе с шестью коллегами получил взятку в 19 млн рублей за поддельные пропуска на перевозку грузов. Ранее региональный СК опубликовал видео жилища обвиняемого: огромный особняк с лепниной, хрустальными люстрами и золотым сортиром.