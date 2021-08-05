В Совфеде исключили возможность переноса выборов в Госдуму

Выборы в России пройдут в установленный законом срок. Об этом заявил сенатор Совфеда Андрей Клишас.

Партия роста ранее призвала Центризбирком рассмотреть вопрос о переносе избирательного процесса на декабрь. Инициатива обусловлена ситуацией с пандемией коронавируса.

Клишас, отвечая на идею политического объединения, заявил, что выборы в Госдуму состоятся в установленный срок. По словам сенатора, дата проведения избирательного процесса определена указом президента Владимира Путина. ЦИК обязан организовать выборы в соответствии с законом, а не определять сроки проведения, пишет РИА Новости.