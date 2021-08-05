Суд над генералом Музраевым отложили из-за карантина в СИЗО

Южный окружной военный суд перенес заседание по делу экс-руководителя СК по Волгоградской области Михаила Музраева.

Следственный изолятор в Ростове-на-Дону, в котором содержат фигурантов уголовного дела, находится на карантине. Правоохранители подозревают Михаила Музраева и местного бизнесмена в организации террористического акта и подготовке покушения в 2016 году на губернатора Волгоградской области.

По версии следствия, злоумышленники, которые входили в преступную группу, попытались поджечь стену частного дома. На допросе бизнесмен дал показания против генерала СК.