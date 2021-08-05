Лукашенко потребовал от силовиков закрыть каждый метр белорусской границы

Усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения поручил силовым структурам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам главы белорусского государства, "ни одна нога" не должна ступить в страну с сопредельной стороны — юга или запада, передает БелТА.

"Закройте каждый метр границы", — призвал Лукашенко.

Президент отметил, что не зря Минск вкладывал колоссальные средства в пограничные войска и силовые структуры в целом. Белорусы должны чувствовать себя спокойно и знать, что есть люди, которые готовы их защитить.

Последние события на западных границах республики, прежде всего с Литвой и Польшей, как минимум, настораживают, заметил он.