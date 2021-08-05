Ученые установили точную дату строительства города Мачу-Пикчу

Научное открытие исследователей показало, что Мачу-Пикчу был заселен ранее, чем было принято считать до этого.

Более 75 лет многие ученые и историки полагали, что знаменитое место в Перу было построено спустя некоторое время после 1438 года нашей эры. Вывод был основан на испанских отчетах XVI века о завоевании региона. Но улучшенные методы радиоуглеродного датирования останков показали, что они могут быть старше как минимум на два десятилетия.

Во время строительства водохранилища в деревне Мулало в Эквадоре местные фермеры наткнулись на древнее кладбище инков и сообщили об этом властям. Во время раскопок археологи нашли 12 скелетов взрослых и детей и несколько глиняных артефактов, назначение которых непонятно, передает сайт 360tv.ru