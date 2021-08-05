Памфилова ответила на отказ ОБСЕ присылать наблюдателей на выборы в Госдуму

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила сожаление в связи с отказом Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в России.

По ее словам, российская комиссия рассчитывала на посещение международных наблюдателей, поскольку они смогли бы в полной мере оценить уровень и качество организации проведения сентябрьских выборов. Глава ЦИК также надеется, что решение Бюро может быть пересмотрено в связи с опытностью международных наблюдателей при работе в условиях ограничительных мер.

"За последние два года БДИПЧ наработало определенный опыт по направлению в санитарно-эпидемиологических условиях существенно сокращенных мониторинговых групп, которые посетили ряд стран, в том числе США, Польшу, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Украину, Португалию, Нидерланды. При этом состав миссии БДИПЧ, приглашенной в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы", — отметила Памфилова.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что отсутствие или присутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность и демократичность российских выборов.