Российского легкоатлета дисквалифицировали с соревнований на ОИ-2020 за нарушение правил

Василий Мизинов отстранен от участия в соревнованиях по спортивной ходьбе на летней Олимпиаде в Токио за нарушение правил.

Соревнования по спортивной ходьбе на дистанцию 20 километров проходили в Саппоро. За несколько минут россиянину сделали три предупреждения за нарушения техники. Василий Мизинов получил от судей две штрафные минуты, которые лишили его шанса на медаль.

После "пит-стопа" спортсмену сделали очередное предупреждение, после которого тот сошел с дистанции. Сначала в протоколе соревнований значилось, что легкоатлета дисквалифицировали, а затем эту отметку поменяли на "не финишировал".